В Пермском крае похоронили погибшего на СВО жителя Осинского округа Ивану Черепанову был 31 год Поделиться Твитнуть

Иван Черепанов

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей погиб житель Осинского городского округа Пермского края 31-летний Иван Черепанов. Об этом Вконтакте сообщили представители окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего: «Мы скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей, родных и всех осинцев поможет вам перенести тяжесть потери».

Иван родился 6 июня 1992 года в с. Комарово. Всю жизнь прожил в родном селе, здесь закончил школу, обучался в профтехучилище №45, где получил профессию каменщика-бетонщика. После окончания ПТУ был призван в армии, после срочной службы вернулся на родину и женился. На момент мобилизации Иван Черепанов работал слесарем на Осинском машиностроительном заводе.

У мужчины осталось двое детей: 12-летняя Софья и 6-летний Ярослав.

«Иван Степанович был общительным и дружелюбным человеком, имел много друзей и поддерживал хорошие отношения с соседями. Он всегда был готов прийти на помощь», — говорится в некрологе.

Похоронили Ивана Черепанова в с. Комарово 1 марта.

Ранее сообщалось , что в боях под Авдеевкой погиб житель Пермского края Дмитрий Солженицын.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.