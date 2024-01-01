В боях под Авдеевкой погиб житель Пермского края Дмитрий Солженицын Поделиться Твитнуть

Дмитрий Соложеницын

ВКонтакте

В зоне СВО в боях под Авдеевкой 22 февраля погиб житель Частинского муниципального округа Пермского края Дмитрий Солженицын. Об этом ВКонтакте сообщили представители окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей, родных и всех частинцев поможет вам перенести тяжесть невосполнимой утраты».

Дмитрий родился 3 января 1978 года в Перми, в 1984-м вместе с семьёй переехал в с. Меркуши, там окончил школу, после учился в ДОСААФ в Верещагино.

«Дмитрий был хорошим человеком и большим патриотом Родины, добрым, надёжным, общительным и честным. Не любил ложь, враньё и несправедливость. Был замечательным семьянином и очень любил своих детей», — рассказали в муниципалитете.

Информация о дате и времени похорон будет сообщена дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО 17 февраля погиб житель Горнозаводского городского округа Пермского края Анатолий Вишневский.

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