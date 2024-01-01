В Перми утвердили порядок предоставления земельных участков героям СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Власти Перми утвердили порядок предоставления земельных участков некоторым военнослужащим СВО. Заявления от потенциальных получателей льготы будут приниматься в городском департаменте социальной политики по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве напомнили, что на участки могут претендовать военнослужащие, включая тех, кто был уволен в запас, добровольцы и служившие в войсках национальной гвардии Российской Федерации, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами РФ за выдающиеся заслуги во время участия в СВО. В случае их гибели поддержку смогут получить члены семей: супруги, родители и дети.

В департаменте социальной политики города напомнили, что кроме наград, участники СВО (или члены семьи погибшего участника) должны иметь регистрацию по месту жительства в Перми.

Предварительная запись осуществляется по следующим телефонам:

- Свердловский район и поселок Новые Ляды: 244-30-90;

- Мотовилихинский район: 244-21-21;

- Индустриальный и Кировский районы: 244-33-13;

- Дзержинский и Ленинский районы: 236-10-36;

- Орджоникидзевский район: 263-52-21.

Также возможно записаться на прием по электронной почте: zemlyasvo@mail.ru.

Напомним, что земельные участки будут предоставляться бесплатно для строительства индивидуального жилья. Земельные участки планируется выделить в Орджоникидзевском районе Перми, а общее количество участков, которые планируется сформировать в течение года, составляет 99. На данный момент уже 32 участника СВО обратились за предоставлением земельного участка.

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