В Пермском крае 1 марта похоронили погибшего в СВО 30-летнего Дмитрия Осипова Поделиться Твитнуть

Дмитрий Осипов

ВКонтакте

В ходе СВО, при выполнении специальных задач на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины, 21 февраля 2024 года погиб житель п. Скальный Чусовского округа Пермского края рядовой Дмитрий Осипов. Об этом сообщили ВКонтакте представители администрации муниципалитета.

Глава округа Сергей Белов высказал слова соболезнования: "Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени жителей Чусовского округа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Дмитрия. Это огромная боль утраты. Вся чусовская земля скорбит вместе с вами".

Дмитрий родился 22 июля 1993 года в п. Скальный Чусовского района. Срочную службу проходил с 2011 по 2012 год в Пермском военном институте внутренних войск МВД. Затем с 2013 по 2015 год продолжал служить там же по контракту.

Похороны военнослужащего состоялись 1 марта.

Ранее сообщалось, что также 1 марта в похоронят погибшего на СВО Сергея Есюнина из д. Постаноги (Нытвенский городской округ), а 2 марта состоятся похороны Владимира Веселкова из п. Новые Ляды (Пермь).

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