Екатерина Артёмова В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Пермского края Церемонии прощания пройдут 1 и 2 марта Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Есюнин / страница администрации Нытвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте»

В ходе спецоперации РФ на Украине погибли двое уроженцев Пермского края — Сергей Есюнин из деревни Постаноги (Нытвенский городской округ) и Владимир Веселков из посёлка Новые Ляды (Пермь). Об этом сообщается в официальных группах администраций муниципалитетов в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Веселков / страница администрации посёлка Новые Ляды в соцсети «ВКонтакте»

Сергей Есюнин служил в штурмовом подразделении, погиб при исполнении боевой задачи 17 февраля вблизи города Авдеевка Донецкой Народной Республики. Церемония прощания с ним состоится 1 марта в Постаногах, в местном Доме досуга.

О Владимире Веселкове сообщается, что он погиб 23 января при выполнении задач в ходе спецоперации. С ним попрощаются 2 марта. Церемония будет проходить в общественном центре в Новых Лядах.

Ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Коса Михаил Попов.

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