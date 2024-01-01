В ходе СВО погиб отец пятерых детей из села Коса Пермского края Похороны Михаила Попова пройдут 29 февраля Поделиться Твитнуть

Михаил Попов

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец с. Коса Пермского края Михаил Попов. Об этом сообщили ВКонтакте представители администрации Косинского муниципального округа и выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям погибшего: «Скорбим вместе с вами. Вечная память Герою!».

Михаил родился 15 марта 1991 года, в октябре 2023 года принял решение заключить контракт с минобороны РФ и отправился на СВО.

Он погиб в ходе выполнения боевых задач 7 февраля 2024 года.

«У Михаила Михайловича остались жена и пятеро детей», — рассказали чиновники.

Прощание с военнослужащим пройдёт на площади Культурно-досугового центра с. Коса 29 февраля. Начало панихиды в 14:00.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в Пермском крае похоронили 53-летнего участника СВО Андрея Казакова. У него остались жена, двое детей и внуки.

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