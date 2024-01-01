Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника СВО Андрея Казакова У него остались жена, двое детей и внуки Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Оханского округа

Утром 28 февраля в Прикамье простились с участником СВО 53-летним сержантом Андреем Казаковым. Об этом рассказали в администрации Оханского городского округа.

В августе прошлого года Андрей Казаков заключил контракт и отправился на спецоперацию, а 19 февраля этого года погиб. При каких обстоятельствах это произошло и где, местные власти не уточняют.

На траурном митинге выступил глава Оханского округа Дмитрий Байдин. Чиновник выразил поддержку и соболезнования семье и близким погибшего.

Фото: администрация Оханского округа

Траурная церемония завершилась под звуки военного оркестра. Гроб с телом погибшего пронесли по ул. Первомайской, затем прошло отпевание в Успенском соборе.

Фото: администрация Оханского округа

Последние 20 лет Андрей Казаков работал мотористом в Верхнекамском районе водных путей судоходства — «ходил по Каме, обслуживая речную инфраструктуру». В зоне СВО стал мастером ремонтной роты бронетанковой техники.

Андрей Казаков был женат. Вместе с супругой они прожили почти 30 лет. Три года назад семья получила поддержку из бюджета по программе переселения из ветхого жилья, за одно лето построила новый дом и переехала в него. Кроме супруги, у Андрея Казакова остались дочь, сын, две внучки и брат.

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