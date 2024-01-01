Ледовая арена на Ласьвинской в Перми готова к сдаче на 96% Завершаются отделочные работы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин проверил ход строительства ледовой арены детско-юношеского центра «Здоровье» по ул. Ласьвинской, 1.

«Идёт реконструкция ледовой площадки с трибунами. Завершаются внутренние отделочные и монтажные работы в зоне самой ледовой арены, в административных и бытовых помещениях и тепловом пункте. Готовность объекта — 96%», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Ранее мэр писал, что сдача объекта планируется в марте 2024 года.

После реконструкции спорткомплекс будет рассчитан на 247 мест. Там будет тренажёрный зал, медпункт, мастерская для заточки коньков, раздевалки с душевыми, административные и технические помещения. Крытая ледовая арена сможет использоваться для тренировок по хоккею с шайбой Детско-юношеского центра и для массового катания на коньках круглый год. До этого эксплуатация здания была возможна только зимой.

Напомним, первоначально ледовую арену планировалось открыть в конце 2023 года.

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