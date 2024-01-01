Екатерина Артёмова В Прикамье прокуратура требует отправить бывшего топ-менеджера СМЗ в колонию Его защитник добивается отмены приговора Поделиться Твитнуть

Вахтанг Джигкаев / фото: sputnik-ossetia.ru

Пермский краевой суд начал рассматривать апелляционную жалобу бывшего врио директора ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Вахтанга Джигкаева на решение Соликамского городского суда, который в декабре 2023 года приговорил его к трём годам условно за растрату. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», защитник Джигкаева адвокат Татьяна Епишина поставила перед судом вопрос об отмене приговора и оправдании доверителя.

По мнению адвоката, уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера завода было возбуждено с нарушением уголовно-процессуального кодекса: его возбудили по заявлению главного инженера СМЗ, на написание которого того никто не уполномочивал, в то время как могли возбудить только по заявлению представителя совета директоров общества.

Прокуратуру Пермского края также не устраивает вынесенный Вахтангу Джигкаеву приговор — она считает наказание слишком мягким. В своём апелляционном представлении надзорный орган предложил приговорить Джигкаева к семи годам реального лишения свободы и штрафу 900 тыс. руб., а в качестве дополнительного наказания — запретить занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 2,5 года.

Сам осуждённый после процесса заявил, что не считает себя виновным. По его словам, аудит, в растрате денег на оплату которого его обвинили, фактически был проведён и помог выявить факт недополучения предприятием прибыли на 3,5 млрд руб.

Рассмотрение апелляции продолжится 5 марта. Стороны выступят в судебных прениях.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении Джигкаева было завершено в июле 2023 года. Было установлено, что в июне 2022-го он, исполняя обязанности директора СМЗ, заключил с ООО «Скайпро» договор на проведение аудита, после чего компании было перечислено 5 млн руб. Однако ООО не собиралось оказывать заводу оплаченные услуги, о чём топ-менеджер предприятия достоверно знал ещё до осуществления перевода. Впоследствии деньги были обналичены со счёта «Скайпро» и похищены.

В декабре прошлого года Соликамский городской суд признал Вахтанга Джигкаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Джигкаев был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом 200 тыс. руб. Также с него была взыскана сумма причинённого предприятию материального вреда.

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