Екатерина Артёмова Бывший финдиректор СМЗ получил условный срок за растрату 5 млн рублей Также с него взыскана сумма причинённого заводу материального вреда Поделиться Твитнуть

Вахтанг Джигкаев / фото: sputnik-ossetia.ru

Соликамский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора по экономике и финансам ОАО «Соликамский магниевый завод" Вахтанга Джигкаева. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела в отношении Джигкаева было завершено в июле этого года. Установлено, что в июне 2022-го он, занимая должность директора по экономике и финансам СМЗ и используя своё служебное положение, совершил растрату принадлежавших предприятию 5 млн руб. Имея возможность распоряжаться деньгами завода, топ-менеджер СМЗ заключил с ООО «Скайпро» договор об оказании услуг по проведению финансово-экономической проверки, после чего на расчётный счёт компании в качестве предоплаты была переведена указанная сумма. Однако ООО не собиралось оказывать заводу финансовые услуги, о чём виновный достоверно знал ещё до осуществления перевода. Впоследствии деньги были обналичены со счёта «Скайпро» и похищены.

Суд, с учётом позиции гособвинения, приговорил Вахтанга Джигкаева к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом 200 тыс. руб. Также с него взыскана сумма причинённого предприятию материального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении лица, совершившего обналичивание денег со счёта компании «Скайпро», выделено в отдельное производство. В настоящее время ведётся следствие.

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