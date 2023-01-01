Бывшего руководителя Соликамского магниевого завода осудят за растрату 5 млн рублей Расследование уголовного дела закончено Поделиться Твитнуть

Вахтанг Джигкаев / фото: sputnik-ossetia.ru

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении одного из директоров крупного промышленного предприятия Пермского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Об этом сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка.

Следствием установлено, что в 2022 году фигурант 1971 г.р., являясь директором по экономике и финансам, растратил в пользу неустановленного лица принадлежащие предприятию 5 млн руб. Деньги перевели авансовым платежом по договору оказания аудиторских услуг, заключённому с подставной фирмой.

Уголовное дело экс-директора в ближайшее время будет направлено в суд.

Как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», обвиняемым в растрате является Вахтанг Джигкаев, который входил в число руководителей ОАО «Соликамский магниевый завод» и несколько месяцев был и.о. директора предприятия.

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