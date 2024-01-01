Екатерина Артёмова В Перми разрешили ввести в эксплуатацию бассейн на улице Гашкова О точной дате его открытия будет сообщено позже Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию бассейна на ул. Гашкова, 20а. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

О точной дате начала работы бассейна будет сообщено дополнительно.

«Впереди несколько процедурных вопросов», — пояснил мэр.

Напомним, строительство бассейна на ул. Гашкова, 20а началось в 2020 году. Его возводила пермская компания «Урал-Инвест». Стоимость контракта составила почти 205 млн руб. Изначально бассейн должны были сдать в конце 2022 года, однако потом власти перенесли срок на последний квартал 2023-го. Во время итоговой проверки осенью прошлого года у региональной инспекции госстройнадзора возникли вопросы, и ввод объекта в эксплуатацию снова был отложен. Повторная проверка проходила 27 февраля этого года.

Здание бассейна — трёхэтажное. Сам бассейн с дорожками 25 м расположен на втором этаже. Там же находятся джакузи, мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, турецкая баня и сауна. На первом этаже — фитобар и тренажёрный зал с раздевалками. Третий этаж занимают зал единоборств, методический кабинет и тренерские.

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