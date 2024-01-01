Максим Артамонов В Перми сроки сдачи бассейна на Вышке-2 пока не определены У Госстройнадзора возникли замечания к объекту Поделиться Твитнуть

Строительство бассейна на ул.Гашкова, 20 / Фото: Алексей Дёмкин

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал ситуацию с бассейном по ул. Гашкова, 20, который был построен осенью прошлого года, но пока не сдан в эксплуатацию.

«Работы завершены, сейчас подрядчик устраняет замечания Инспекции госстройнадзора — безопасность превыше всего. Конечно, пристально контролируем объект, чтобы не было повторных замечаний и для ускорения его сдачи», — рассказал чиновник, не уточнив сроки ввода в эксплуатацию.

Изначально объект должны были сдать в конце 2022 года, однако власти перенесли срок на последний квартал 2023-го. Итоговая проверка со стороны Инспекции государственного строительного надзора Пермского края на соответствие требованиям проекта состоялась осенью прошлого года. У ведомства возникли вопросы.

Здание бассейна — трёхэтажное. На первом этаже находится помещение для сушки волос, а также касса, фитобар и тренажёрный зал с раздевалками. Сам бассейн расположен на втором этаже, его площадь — 25 м. Там же находится бассейн с зоной джакузи, мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, турецкая баня и сауна. Третий этаж занимают зал единоборств с раздевалками, методический кабинет и тренерские.

Строительство бассейна началось в 2020 году. Его строила пермская компания «Урал-Инвест». Стоимость контракта составила почти 205 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.