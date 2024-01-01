Гостройнадзор проверит бассейн на Гашкова в Перми 27 февраля Учреждение не могут ввести в эксплуатацию с осени прошлого года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Инспекцию госстройнадзора направлено заявление на проведение итоговой проверки здания бассейна на ул. Гашкова, 20а в Перми. Проверка назначена на 27 февраля. Об этом сообщил в своём telegram-канал глава Перми Эдуард Соснин.

Он рассказал, что до проверки в учреждении ещё установят поручни и сантехнику в помещении, которое предназначено для маломобильных групп населения.

«Этот бассейн ждут жители не только района, но и всего города», — подытожил градоначальник.

Напомним, в конце января стало известно, что построенный бассейн не прошёл госэкспертизу.

Напомним, бассейн по ул. Гашкова, 20а был достроен ещё осенью прошлого года, но его никак не могут сдать в эксплуатацию.

Строительство объекта началось в 2020 году. Его возводила пермская компания «Урал-Инвест». Стоимость контракта составила почти 205 млн руб. Изначально бассейн должны были сдать в конце 2022 года, однако потом власти перенесли срок на последний квартал 2023-го. Итоговая проверка со стороны Инспекции государственного строительного надзора Пермского края на соответствие требованиям проекта состоялась осенью прошлого года. У ведомства возникли вопросы.

Здание бассейна — трёхэтажное. Сам бассейн с дорожками 25 м расположен на втором этаже. Там же находятся джакузи, мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, турецкая баня и сауна. На первом этаже — фитобар и тренажёрный зал с раздевалками. Третий этаж занимают зал единоборств, методический кабинет и тренерские.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.