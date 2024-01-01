Новый бассейн на Вышке-2 в Перми не прошёл госэкспертизу Информация опубликована на портале ЕГРЗ Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Плавательный бассейн по адресу: Пермь, ул. Гашкова, 20а не прошёл госэкспертизу. Информация о получении отрицательного заключения КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 26 января 2024 года опубликована на портале ЕГРЗ.

Напомним, бассейн по ул. Гашкова, 20а был достроен ещё осенью прошлого года, но его никак не могут сдать в эксплуатацию.

«Сейчас подрядчик устраняет замечания Инспекции госстройнадзора — безопасность превыше всего, — прокомментировал ситуацию с бассейном глава Перми Эдуард Соснин, но не уточнил сроки ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство бассейна началось в 2020 году. Его строила пермская компания «Урал-Инвест». Стоимость контракта составила почти 205 млн руб. Изначально бассейн должны были сдать в конце 2022 года, однако потом власти перенесли срок на последний квартал 2023-го. Итоговая проверка со стороны Инспекции государственного строительного надзора Пермского края на соответствие требованиям проекта состоялась осенью прошлого года. У ведомства возникли вопросы.

Здание бассейна — трёхэтажное. Сам бассейн с дорожками 25 м расположен на втором этаже. Там же находятся джакузи, мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, турецкая баня и сауна. На первом этаже — фитобар и тренажёрный зал с раздевалками. Третий этаж занимают зал единоборств, методический кабинет и тренерские.

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