В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Алексея Киселькова Поделиться Твитнуть

Алексей Кисельков

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Берёзовского округа Пермского края Алексей Кисельков, об этом сообщили ВКонтакте представители окружной администрации.

«Сегодня простились с нашим земляком Кисельковым Алексеем Александровичем, 1977 года рождения, — говорится в информации. — Алексей Александрович погиб 20 февраля 2024 года при исполнении воинского долга на территории Донецкой Народной Республики».

Власти выразили искренние соболезнования родным и близким Алексея Киселькова.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб уроженец с. Коса Пермского края, отец пятерых детей Михаил Попов. Он погиб 7 февраля. Похороны прошли 29 февраля. Накануне в Пермском крае похоронили 53-летнего участника СВО Андрея Казакова. У него остались жена, двое детей и внуки.

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