Максим Артамонов В мэрии Перми подвели итоги обсуждения новых правил для элекросамокатов Проект изменений будет рассмотрен на пленарке гордумы Поделиться Твитнуть

В администрации Перми подвели итоги публичных слушаний по поводу размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Чиновники рассмотрели и проанализировали предложения и замечания, поступившие от участников. Об этом «Новому компаньону» рассказали в мэрии.

На самих публичных слушаниях предложения мэрии об изменениях в Правила благоустройства раскритиковали общественные активисты, представители велодвижения и сервиса кикшеринга Whoosh.

По итогам публичных слушаний от них поступило 7 предложений. Одно из предложений — полное исключение из проекта решения пункта по ограничению размещения парковок электросамокатов и их перемещению. В мэрии отклонили это предложение. Чиновники посчитали, что оно «исключает сам предмет обсуждения».

Ещё два предложения касались отмены запрета размещения самокатов в центральном планировочном районе и уведомления за 4 часа операторов аренды о необходимости перевезти электросамокаты. В оргкомитете отметили, что это создаёт неравный подход властей к размещению самокатов, принадлежащих кикшерингам. В документе также подчёркивается, что проект решения «не вводит запрет на размещение средств индивидуальной мобильности на территориях общего пользования, а регулирует правила их размещения». В мэрии считают, что это поможет избавиться от хаотичного размещения электросамокатов в городе, которые мешают пешеходам.

Также после публичных слушаний поступило предложение ввести комплекс ограничений для СИМ: запрет на парковку на велодорожках, остановках, тротуарах шириной менее 1,5 м, клумбах, газонах, на территории памятников и монументов и в радиусе не менее 25 м от перечисленных объектов, на расстоянии менее 10 метров от входных групп социально значимых объектов и др. Это предложение также было отклонено, так как проект правового акта при таком подходе выйдет за границы Правил благоустройства и затронет область, не относящуюся к муниципальному уровню ответственности.

По итогам рассмотрения всех поступивших предложений был сформирован проект изменений в Правила благоустройства. Его рассмотрят в конце марта на заседании Пермской городской думы.

Правила благоустройства чиновники хотят дополнить разделом, который предусматривает размещение СИМов на территории общего пользования только на велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми парковки для электросамокатов не предусматриваются. Таким образом, пермякам будет просто невыгодно пользоваться СИМами, чтобы добираться до центра. Оставленные средства индивидуальной мобильности вне специально определённых мест будут вывозить на «штрафстоянки».

Ранее, в конце февраля, мэрия Перми в одностороннем порядке решила расторгнуть соглашения с сервисами проката электросамокатов. Такое решение чиновники объяснили тем, что компании-кикшеринги не соблюдали соглашения. Например, неоднократно нарушали условия размещения электросамокатов. Ещё одной причиной расторжения соглашений, по словам властей, стало изменение правил дорожного движения. С марта 2023 года электросамокаты, ранее относимые к средствам индивидуальной мобильности, стали рассматриваться как транспортные средства, а регулировать их деятельность департамент не вправе.

В свою очередь, представители сервисов проката электросамокатов Whoosh и «Юрент», которые работают в Перми, не согласны с таким решением администрации города. Они утверждают, что соблюдали все требования, предусмотренные соглашениями.

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