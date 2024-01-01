Максим Артамонов СИМ тут не место В Перми чиновники, общественники и бизнесмены поспорили о запрете электросамокатов в центре города Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми состоялись публичные слушания, посвящённые проекту изменений в Правила благоустройства. Речь идёт об ограничениях по использованию электросамокатов в центре города, которые мэрия планирует ввести. Журналист «Нового компаньона» сходил на обсуждение этого вопроса и узнал, каким образов обосновывают введение поправок чиновники и что думают об этом представители кикшеринга и сами пермяки, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

О тех изменениях, которые предлагают ввести чиновники, рассказала замначальника городского департамента дорог и благоустройства Елена Мамонова, которая вела общественные слушания.

Она заявила, что сейчас в Перми зарегистрировано более 150 тыс. пользователей электросамокатов, активных пользователей — около 50 тыс. человек.

Согласно проекту администрации, СИМ можно будет размещать исключительно на велопарковках в положении стоя на колесах, параллельно стойке крепления или разметке. Однако в центральном планировочном районе Перми для средств индивидуальной мобильности предлагается ввести запрет на стоянку даже на велопарковках.

Максим Артамонов

В противном случае такие электросамокаты будут вывозить в места временного хранения, предварительно состав акт. Чтобы получить СИМ обратно, владелец должен будет предъявить на него права и оплатить расходы, затраченные на транспортировку. Подобное правило действует в отношении автомобилей, когда их отправляют на штрафстоянку за парковку в неположенном месте.

Мамонова также заявила, что администрация города хочет не полностью запретить движение СИМов Перми, а лишь ограничить — для обеспечения безопасности дорожного движения.

Страдают дети и пенсионеры

Затем начальник отделения пропаганды ГИБДД города Перми Владимир Яцук представил собравшимся статистику по ДТП с участием электросамокатов за прошлый год. По его данным, в 2023 году было зарегистрировано 76 таких происшествий, и в них погиб один человек — пользователь электросамоката. Травмы получил 81 человек.

Большинство происшествий (70%) случилось с арендованными самокатами. После ДТП 12 человек на самокатах скрылись с места происшествия. С участием детей за год в Перми произошло 22 ДТП, в них 26 несовершеннолетних получили травмы.

Яцук добавил, что главная проблема связана с тем, что самокатчики наезжают на пешеходов в тех местах, где самым главным является именно пешеход. В основном в происшествиях страдают дети и пенсионеры — они получают травмы ног и черепно-мозговые травмы.

За несколько дней до публичных слушаний городские ТОСы распространили заявление о том, что поддерживают решение администрации, потому что электросамокаты опасны и для тех, кто ими управляет, и для пешеходов. Они объявили о сборе подписей в поддержку ограничения СИМов.

Эту позицию на слушаниях озвучила председатель ТОС «Средняя Курья» Галина Меркушева. Она рассказала о многочисленных нарушениях, которые допускают пользователи СИМов. Например, выезжают на проезжую часть, бросают самокаты посреди тротуаров, на остановках, из-за чего затрудняется посадка в автобус. Она также обратила внимание на то, что жертвами 2самокатчиков» оказываются дети и пожилые люди. Поэтому общественница выступила за введение запрета для СИМ в центре.

Инфраструктура и научный подход к цифрам

Координатор сообщества «Слушай соловья», общественница и экоактивист Надежда Баглей обратила внимание на то, что велосипеды и самокаты — «это наша экология, миллионы транкзакций и поездок, которые заменяют автобусы и автомобили, снижая пробки».

Надежда Баглей (справа)

Максим Артамонов

Ещё с 2010 года представители велосообщества говорили властям о необходимости создавать соответствующую инфраструктуру, потому будут проблемы.

Баглей сослалась на Транспортную стратегию №3363-р в РФ, согласно которой СИМ должны быть интегрированы в транспортную систему.

Предлагаемый запрет полностью поставит крест на всех прокатах, считает активистка.

«Это бизнес (сервисы кикшеринга — Ред.), который с одной стороны зарабатывает, а с другой — решает за нас огромную проблему, ведь эти люди (пользователи самокатов — Ред.) потом сядут на такси, личные автомобили и приедут в центр. И где они будут парковаться? Они забьют дороги, и мы все с вами встанем в пробке, потому что это реально очень много транкзакций и много поездок. Легко принять запрет. Как мы будем его обеспечивать? Мы парковку на газонах запретили, смогли обеспечить? Скорее всего, здесь будет тоже самое: запрет будет, выполнение под большим вопросом», пояснила свою позицию Баглей.

Поэтому она предложила дождаться апреля, когда начнут действовать новые Правила дорожного движения, а сейчас — исключить пункт по запрету парковки СИМ в центре города и основных дорогах. Кроме того, Надежда Баглей выступила с предложением создать консультационный совет, куда вошли бы представители велосообщества, бизнеса и ГИБДД, а после этого уже принимать поправки в правила благоустройства.

Студент ПНИПУ Ростислав Толмачёв высказался за научный подход и против манипуляций цифрами.

«Нам показали слайд, где 44 пострадавших пешехода. При этом мы открываем статистику и видим, что за этот же период от автомобилей пострадали 300 пешеходов, то есть почти в 8 раз больше. От автомобилей у нас погиб 21 пешеход за 2023 года, здесь [от электросамокатов] погибло ноль. А теперь самое важное: в России за 2023 год погиб один пешеход по вине самокатчика, при этом от автомобилей погибло 2190 пешеходов, в 2 тыс. раз», — прокомментировал данные статистики пермяк

По его мнению, администрация просто «ищет козла отпущения, чтобы заработать политические очки и сказать, что мы обеспечили безопасность, хотя никакого отношения к безопасности это не имеет».

Ростислав Толмачёв

Максим Артамонов

Толмачёв привел пример из личного опыта. Если будут приняты поправки, он не сможет больше добираться на электросамокате от ул.Солдатова до трамвайной остановки «ул. Обвинская», потому что там будет запрет на парковку для СИМ. При этом долгие годы многие автомобилисты используют в качестве парковки рядом с остановкой для своих машин газоны и трамвайные пути.

«Полностью убит газон, восстановленный по БКД, машины ездят по тротуарам на Саранской, Куйбышева, Обвинской и Солдатова. Этим никто не занимается, никому не интересно. Поэтому я считаю этот проект манипуляцией, переводом с важных проблем на фиктивные», — сказал он, предложив «всем патриотам нашего города» высказаться против.

Представитель сообщества «Велосипедизация Перми» Евгения Сагитова, который также пришёл на публичные слушания, озвучил мнение, что «запрет парковки — это фактически запрет использования СИМ, потому что велопарковок у нас во всём городе.

Максим Артамонов

«Если мы запрещаем оставлять самокаты в центральной части города, это не исключает транзитного трафика, а, возможно, даже его увеличивает. То есть мы не убираем саму проблему — она останется».

Он также сослался на то, что проблемы и происшествия при использовании электросамокатов возникают из-за отсутствия инфраструктуры под средства индивидуальной мобильности.

В подтверждение своих слов Сагитов привел пример, когда три года назад он со своими коллегами проводил замеры, где двигаются велосипедисты и самокатчики в городе. Оказалось, что если есть инфраструктура, то 95% пользователей без всяких напоминаний едут по этой инфраструктуре, предназначенной для них.

Культура вождения

Представитель кикшеринга Whoosh Айрат Шайдуков начал с цифр. Он рассказал, что аудитория сервиса в Перми в 2023 году составила 160 тыс. пользователей, которые совершили 3 млн поездок. Доля транспортных поездок составила 89% от этой цифры.

Представитель кикшеринга Whoosh Айрат Шайдуков (справа)

Максим Артамонов

«Транспортная поездка — это поездка не с целью покататься, а поездка из конкретной точки А в точку Б по оптимальному маршруту, и она обычно занимает меньше времени. При этом доля активных пользователей составила 26%», — пояснил Шайдуков.

Комментируя статистику по инцидентам и происшествиям с участием элекросамокатов, Шайдуков признал, что они случаются, но «совершенно неясно, как проблема с ДТП коррелируется с предложением запрета парковки СИМ в центре города». Он предложил повышать культуру вождения и использования СИМов.

«Надо говорить не про запреты, а про пропаганду культуры вождения и учить людей этому. Мы, как сервис, готовы заниматься этим при помощи администрации и ГИБДД — в школах, ссузах, вплоть до родительских чатов», — пояснил он, добавив, что Whoosh проводит школы вождения для пользователей электросамокатов.

Сейчас сервис кикшеринга представлен в 60 городах, и во многих из них уже вводится практика по ограничению скорости в парках и на набережных, запрет заезжать на территорию школ и детских садов. Кроме того, есть предложения по запрету размещать электросамокаты на велодорожках, на тротуарах, если он меньше 1,5 метра, и на остановках транспорта в местах посадки и высадки пассажиров. Однако «запрещать целый район, который является точкой большого трафика. — сценарий сомнительный», потому что это «существенно ограничит права жителей», считает Айрат Шайдуков.

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