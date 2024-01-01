Цирк в Перми возглавил директор воронежского цирка Сергей Блохин
Он сменил на этом посту Анну Грибову
Новым директором Пермского государственного цирка стал Сергей Блохин. Информация об этом опубликована на сайте учреждения.
Как сообщил Блохин изданию «Коммерсантъ-Прикамье», в настоящее время он возглавляет два цирка: в Воронеже и в Перми.
По сведениям издания Сергей Блохин уже 18 лет работает в системе «Росгосцирка», служил администратором в цирке Ростова, а затем был заместителем директора цирка города Сочи.
С октября 2023 года и.о. директора пермского цирка была назначена Анна Грибова — главный бухгалтер учреждения. Грибова сменила на этом посту Ксению Россихину, экс-заместителя гендиректора Пермского дома народного творчества «Губерния» по методической деятельности.
В конце ноября 2022 года пост директора цирка оставил бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, который успел поработать на этой должности около двух месяцев.
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