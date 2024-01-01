Цирк в Перми возглавил директор воронежского цирка Сергей Блохин Он сменил на этом посту Анну Грибову Поделиться Твитнуть

Сергей Блохин / фото: vrn.mk.ru

Новым директором Пермского государственного цирка стал Сергей Блохин. Информация об этом опубликована на сайте учреждения.

Как сообщил Блохин изданию «Коммерсантъ-Прикамье», в настоящее время он возглавляет два цирка: в Воронеже и в Перми.

По сведениям издания Сергей Блохин уже 18 лет работает в системе «Росгосцирка», служил администратором в цирке Ростова, а затем был заместителем директора цирка города Сочи.

С октября 2023 года и.о. директора пермского цирка была назначена Анна Грибова — главный бухгалтер учреждения. Грибова сменила на этом посту Ксению Россихину, экс-заместителя гендиректора Пермского дома народного творчества «Губерния» по методической деятельности.

В конце ноября 2022 года пост директора цирка оставил бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, который успел поработать на этой должности около двух месяцев.

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