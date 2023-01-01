Максим Артамонов И.о. директора Пермского цирка назначена Анна Грибова Прежний руководитель Ксения Россихина ушла в декретный отпуск Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым и.о. директора пермского цирка стала Анна Грибова — она возглавляет учреждение с октября. Грибова сменила на этом посту Ксению Россихину. На сайте пермского цирка уже внесены соответствующие изменения о руководителе.

«Ксения Георгиевна ушла в декретный отпуск. Временно и.о. директора назначена Грибова Анна Викторовна», — сообщили «Новому компаньону» в учреждении.

Известно, что до своего назначения на руководящую должность Анна Грибова работала в цирке главным бухгалтером.

Напомним, в конце прошлого года и.о. директора Пермского цирка стала Ксения Россихина, экс-заместитель гендиректора Пермского дома народного творчества «Губерния» по методической деятельности.

Она приступила к обязанностям 19 декабря. При этом в самом учреждении тогда не уточнили, сколько она пробудет в статусе и.о., сославшись на то, что решение о назначении руководителя принимает руководство Росгосцирка.

Ранее, в конце ноября 2022 года, пост директора цирка оставил бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, который успел поработать на этой должности около двух месяцев. Позже Торчинский трудоустроился в структуру Минэкономразвития РФ.

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