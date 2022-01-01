Экс-министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский уволился из Пермского цирка Пост директора в учреждении он занимал с конца сентября Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

С 29 ноября бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский больше не является директором Пермского цирка. Он уволился с должности по собственному желанию. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

О причинах увольнения не сообщается.

Директором Пермского цирка Вячеслав Торчинский был назначен в конце сентября. До этого он с 2018-го по декабрь 2021 года возглавлял министерство культуры Пермского края. Планировалось, что после отставки он станет руководить Пермской государственной художественной галереей, однако коллектив учреждения и общественность Перми не поддержали это назначение.

В марте 2022 года Торчинский стал директором Самарского драматического театра, но проработал на этой должности всего три месяца, покинув её по собственному желанию.

В июне этого года СМИ писали, что экс-министр культуры Пермского края может возглавить ДК им. Калинина. Тогда действующий директор ДК Сергей Елсуков находился на больничном, а после ушёл в отпуск. В итоге Елсуков уволился, а и.о. директора ДК стала Татьяна Грибанова. До этого она работала замдиректора ДК по административно-хозяйственной части.





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