Максим Артамонов Пермский цирк возглавила Ксения Россихина Ранее она была замом генниректора ПДНТ «Губерния» Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Ксении Россихиной "ВКонтакте"

Исполняющей обязанности директора Пермского цирка стала Ксения Россихина, экс-заместитель гендиректора Пермского дома народного творчества «Губерния» по методической деятельности.



Как пояснили «Новому компаньону» в учреждении, она приступила к обязанностям с 19 декабря. Сколько она пробудет в статусе и.о., не уточняется.



«Решение о назначении руководителя принимает руководство Росгосцирка», — отметил собеседник издания.



Напомним, в конце ноября пост директора цирка оставил бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, который успел поработать на этой должности около двух месяцев. Причины своего увольнения он не комментировал. Позже Торчинский трудоустроился в структуру минэкономразвития РФ и будет отвечать за туризм.



Интересно, что глава этого ведомства — бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, который ушёл на повышение в Москву в начале 2020 года.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.