В Соликамске Пермского края расширили список получателей выплат за участие в СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Депутаты думы Соликамского округа Пермского края приняли решение увеличить перечень получателей выплат при заключении контракта на участие в специальной военной операции. Об этом сообщил telegram-канал «На местах».

Раньше на выплату в 100 тыс. руб. могли рассчитывать соликамцы, только зарегистрированные по месту жительства, теперь в список включены граждане, имеющие регистрацию по месту пребывания в округе и вставшие на учёт в Соликамском военкомате.

Напомним, дополнительная муниципальная доплата соликамцам, решившим заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации, была введена в декабре 2023 года. Соответствующий проект постановления вносил в местную думу глава округа Евгений Самоуков. Деньги выплачиваются из резервного фонда администрации Соликамского ГО.

Такие же доплаты ввели и другие муниципалитеты региона.

Ранее сообщалось, что на заседании Пермской городской думы депутаты утвердили максимальные и минимальные размеры участков, которые будут предоставлять участникам СВО. Максимальный размер участка составит 1200 кв. м, а минимальный — 450 кв. м. В среднем планируется формировать участки в 500-700 кв. м, согласно нормам законодательства.





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