Максим Артамонов В Соликамске участникам спецоперации будут платить дополнительно по 100 тысяч рублей Ранее решение о таких выплатах приняли в Перми, Березниках и Чайковском Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Жителям Соликамского городского округа, состоящим на учёте в местном военкомате и решившим заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации, дополнительно заплатят по 100 тыс. руб. Эти данные следуют из проекта постановления, который внёс в местную гордуму глава округа Евгений Самоуков.

В документе говорится, что дополнительная мера соцподдержки устанавливается для граждан РФ, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в целях участия в СВО (за исключением военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в именных танковых батальонах «Молот» и «Уральский медведь» и именном противотанковом артиллерийском дивизионе «Кама») в виде единовременной денежной выплаты в размере 100 тыс. руб.

Деньги будут выплачивать из резервного фонда администрации Соликамского городского округа.

Напомним, 19 декабря первое решение о таких выплатах приняли депутаты Пермской городской думы, а вслед за ними депутаты дум Березниковского и Чайковского округов. Средства на выплаты выделяют из резервных фондов администраций этих муниципалитетов.

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