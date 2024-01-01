Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На проект палеонтологического музея на Заводе Шпагина выделяется почти 8 млн рублей Центральным экспонатом станет трогонтериевый слон Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Разработчики дизайн-концепции музея «Пермский период» получат из краевого бюджета 7,95 млн руб. Это известно из пояснительной записки к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Как пояснила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, в этом году музей приступает к проектированию естественноисторической экспозиции в здании «Литера Д1» на Заводе Шпагина. Выделенные средства позволят разработать проект, состоящий из визуальной концепция всего музея, в которую войдут экспозиционные залы, сервисные, рабочие пространства, мастерские, детский музейный центр, лаборатория по препарированию палеонтологических образцов, — и раздел с рабочей документацией для последующего воплощения проекта.

Сейчас краеведческий музей работает над составлением технического задания к проектированию.

Музей «Пермский период» находит своё место в комплексе Завода Шпагина уже вторично: первоначально его планировалось расположить в центральной части бывшего цеха №5, и дизайн-проект уже был разработан и утверждён. Сейчас, по словам Татьяны Востриковой, проектирование ведётся на основе научной концепции, разработанной для предыдущего проекта.

Одним из центральных экспонатов нового музея будет реконструкция скелета трогонтериевого слона. В настоящее время завершается обработка находок с местонахождения слона и прорабатывается научный план создания макета. Научный куратор — кандидат биологических наук Евгений Мащенко (Палеонтологический институт РАН, Москва) — завершает научное описание находок и формирует список образцов для создания слепков-фрагментов скелета.

По нашей информации, проект нового музея может быть готов уже в этом году.

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