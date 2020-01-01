Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский период становится музеем Вслед за Пермской художественной галереей концепцию новой экспозиции на «Заводе Шпагина» обнародовал Пермский краеведческий музей Поделиться Поделиться Твитнуть

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Пермский краеведческий музей

Будущий естественноисторический музей, который получил название «Пермский период», расположится в центральной части бывшего цеха №5 завода Ремпутьмаш. В народе это здание, самое большое на территории бывшего завода, известно как «буква Е» или «буква Ш». «Новый компаньон» уже писал о том, как будет зонироваться это огромное здание и как выглядит его будущее по мнению проектировщиков — компании «Строй-эксперт». Сейчас руководство Пермского краеведческого музея рассказывает о том, как будет создаваться экспозиция «Пермского периода».

По словам директора музея Татьяны Востриковой, когда в 2011 году открылась палеонтологическая экспозиция «Музей пермских древностей» на ул. Сибирской, 15, сразу стало понятно, что пермской палеонтологии тесно в этих площадях. Тесно и в хранилище: здесь содержится более 630 тыс. экспонатов; есть коллекции, которые никогда не были показаны посетителям.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— «Музей пермских древностей» — очень популярная точка, здесь бывает не менее 70 тысяч посетителей в год, в лучшие годы — 78 тысяч. В Перми мало столь же популярных мест. Здесь работает молодая, очень творческая команда, у них много проектов, ещё больше замыслов. Два небольших зала на Пермской, 15 не вмещают все наши потребности: входной зал мы отдали под сменные выставки, и сервисная зона теперь совсем маленькая. К тому же это помещение находится на третьем этаже без лифта, что нарушает понятия о доступной среде.

Ещё до появления проекта «Завода Шпагина» мы много думали о том, что нам необходимо отдельное здание, где мы могли бы создать полноценную естественноисторическую экспозицию, развивать её, делать интересные временные выставки, активнее работать с посетителями. Наши учредители — Министерство культуры Пермского края — понимали, что с Сибирской, 15 надо уходить, и, когда начался проект «Завода Шпагина», мы сразу же приступили к проектированию.

Денег на приглашение специализированной проектной конторы у нас не было, и мы проработали нормативную базу, изучили все строительные и музейные регламенты и сделали проект сами. Просчитали, проанализировали все квадратные метры. Определили функциональную нагрузку на площади. Постарались учесть все наши нынешние проблемы. У нас почти во всех филиалах нет возможности принять в гардеробе большие экскурсионные группы; есть, например, прекрасный музей «Подпольная типография», но он почти не функционирует из-за того, что в нём совсем нет удобств для посетителей. В новом музее «Пермский период» всё это будет учтено.

Начали мы с определения идеологических задач. Про что музей? Какие в нём будут заложены смыслы? Мы задумали экспозицию, посвящённую не только пермским ящерам, но и природным ресурсам Пермского края, геологии и тому подобным вещам. Тема необъятная, поэтому мы подключили маркетинг и определили не только тематику, но и подходы к ней, её подачу, «упаковку» для посетителя. Новый музей — это представление природы Пермского края для приезжих и для нас самих.

Когда был определён подрядчик — «Строй-Эксперт» — мы начали совместную проработку. Сейчас у нас есть рамочная концепция экспозиции, следующий шаг — научная проработка, а третий этап — публичная презентация.

Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея по развитию:

— Ключевая задача новой экспозиции — вписать Пермский край в мировую историю. Пермь — она и в Африке Пермь, если речь идёт о названии геологического периода! Это слово известно палеонтологам — специалистам и любителям — во всём мире; Пермь изучается аспирантами во всём мире, в том числе с точки зрения моделировании глобальных геологических процессов. Это очень важная тема в мировой научной повестке, и мы здесь на передовой.

Новый музей будет посвящён не только прошлому, но и настоящему, и будущему. Пермский период показывает, что после каждого глобального вымирания наступает новая жизнь.

Важными чертами будущего музея будут междисциплинарность и гибкость, модульность. Мы не просто покажем горные породы и скелеты ящеров, мы продемонстрируем, что это составляющие всех сфер Пермского края — его промышленности, туризма, инфраструктуры, вплоть до информационных технологий.

Музей «Пермский период» на заводе им. Шпагина

Экспозиция нового музея начнётся с зала, посвящённого героям науки. Затем посетитель буквально заберётся в слои земли, окажется внутри горной породы. Основная зона музея будет называться «Путешествие во времени». Руководство музей хочет преодолеть распространённое заблуждение посетителей: многие путают пермских ящеров и динозавров. Динозавров все очень любят, но они не имеют отношения к пермскому периоду, поэтому запланирована мультимедийная экспозиция о динозаврах юрского периода для посетителей дошкольного и младшего школьного возраста, но им дают понять, что это отдельная тема, не связанная с основной темой музея.

Научные идеи сотрудников музея переводит в визуально-эмоциональный сценарий датское бюро музейного проектирования Kworning Design. Они предложили основную экспозицию музея оформить в виде пещер: вся она будет представлять собой лабиринт, где посетители будут заходить в «пещеры» или заглядывать в них снаружи через специальные окна. Юлия Глазырина сравнивает посещение этого музея с иммерсивным спектаклем. По её словам, «суть Пермского края — в пещерах разного возраста и происхождения: это и знаменита Кунгурская ледяная пещера, и соляные шахты, и находки плейстоценовой фауны, пещерных медведей и других животных ледникового периода».

Музей «Пермский период».

Общее планировочное решение

Пермский краеведческий музей

В музее собрана отличная коллекция плейстоценовой фауны. Это не только знаменитый, очень популярный мамонт — прекрасный полный скелет, почти весь подлинный, — но и овцебыки, ископаемые лошади, зайцы, дикобразы. Им будет посвящён раздел экспозиции, который получил название «Эра новой жизни: слон, мамонт и их современники». Трогонтериевый слон, которого музейные экспедиции раскапывают в Оханском районе уже четыре года, станет одним из ключевых экспонатов. Раскопки всё не заканчиваются: костеносный слой идёи и идёт. Уже понятно, что слонов там как минимум два, а то и три; кроме них, нашли множество мелких животных того же периода. Самая ценная находка — это великолепный изогнутый бивень длиной 3,15 м. По словам заведующего отделом социокультурной деятельности музея Сергея Островского, это максимальная длина бивня для этого животного, а найденный бивень ещё и в отличной сохранности — от присоединения к черепу до кончика. Такая находка — большая удача.

Пермский краеведческий музей

В экспозиции будет показана реплика полного скелета трогонтериевого слона, сделанная со слепков с подлинных костей, а сами подлинные кости поступят в распоряжение учёных. Это не значит, что посетители музея их не увидят: план экспозиции предусматривает открытую лаборатории, расположенную за стеклом. Работа с препаратами будет на обозрении всех посетителей. Новая экспозиция — это ещё и история о том, как региональный музей может вкладываться в мировую академическую науку.

Особый акцент будет сделан на пермском море. Юлия Глазырина говорит, что в нынешней экспозиции в «Музее пермских древностей» пермское море практически потеряно: там акцент сделан на крупных скелетах, а небольшие экспонаты остаются в тени. На «Заводе Шпагина» прекрасные кораллы, моллюски и отпечатки водорослей пермского периода получат полноценное представительство.

В новое помещение на «Заводе Шпагина» переедет Детский музейный центр, расположенный сейчас на ул. Пермской. Сейчас площадь этого чрезвычайно популярного музейного филиала составляет всего 50 кв. м, в новом здании будет 350. Здесь удастся разместить постоянно действующие мастерские и площадки для мастер-классов. Дизайн модульного пространства Детского музейного центра проектирует Никита Сазонов из Санкт-Петербурга, театральный художник и к тому же многодетный отец. По словам руководителей Пермского краеведческого музея, его проект — это нечто на стыке «ирреального, фантастического и сумасшедшего». Условное название пространства — «Сталактиты и сталагмиты», потому что модули будут опускаться с потолка или вырастать из пола. В Детский музейный центр можно будет попасть как с улицы (предусмотрен отдельный вход), так и из основной экспозиции.

Ещё одной существенной деталью «Пермского периода» станут открытые фонды. В них будет представлена не только природа, но и археология Пермского края: эта тема тоже очень востребована посетителями, а в Доме Мешкова места для неё совсем мало.

Зал для временных выставок займёт площадь в 300 кв. м, что позволит привозить большие выставки-блокбастеры из крупнейших российских музеев и участвовать в межмузейных выставочных проектах. Этот зал расположен в проекте так, чтобы можно было попасть на временную выставку из фойе по отдельному билету.

Новая экспозиция расположится на площади в 2000 кв.м, что в четыре раза превышает площадь «Музея пермских древностей», ещё 2000 кв. м займёт открытое фондохранилище.

Как принято в современной музейной деятельности, в составе нового музея будут кафе и сувенирный магазин, причём кафе получит летнюю террасу в музейном дворике. Сам дворик планируется засадить хвойными деревьями и папоротниками из числа доисторических растений, сохранившихся до наших дней.

Особое внимание в экспозиции музея будет посвящено истории места, где он расположен, в том числе истории завода им. Шпагина. Часть оборудования, до сих пор находящегося в помещении бывшего цеха №5, останется здесь и войдёт в экспозицию, например, гигантский электрический молот. Ещё одним экспонатом, правда, находящимся снаружи здания, станет гигантская труба, которая будет выведена из эксплуатации и законсервирована.

Музей займёт три этажа, разноуровневые экспозиции расположатся на двух из них, а третий — нынешнюю мансарду — займут офисы сотрудников.

«Наивно полагать, что для нас построят специальное здание, — рассуждает Татьяна Вострикова, — поэтому у нас жгучее желание воспользоваться возможностями, которые раскрывает нам «Завод Шпагина».

В помещении на ул. Сибирской, 15, после переезда экспозиции расположатся хранилища и реставрационные мастерские.

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