Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Буква Е» превращается в музейно-культурное пространство На «Заводе Шпагина» прошла презентация проекта реконструкции бывшего цеха №5 Поделиться Поделиться Твитнуть

Презентацию проводила главный архитектор проекта Анна Ильина — представитель компании «Стройэксперт». Она очевидно волновалась, видно было, что проект ей очень небезразличен, небезразличен настолько, что презентацию она начала с показа пешеходного моста через железную дорогу с выходом на смотровую площадку на берегу Камы; министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский её мягко осадил, напомнив, что эта территория не входит в сферу разработки, порученной «Стройэксперту». Проектировщики настолько увлеклись, что вышли за рамки своей зоны ответственности.

Эта зона — самое большое строение «Завода Шпагина», бывший цех №5, который уже никто не называет «буквой Е», предпочитая «музейно-культурное пространство». Основной архитектурный объём за время работы завода многократно достраивался и перестраивался, и сейчас уже не так-то просто определить, где заканчивается объект культурного наследия (ОКН) и начинаются позднейшие наслоения. За этим бдительно следил директор Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александр Жуковский, и у него возник ряд замечаний к разработчикам.

Весь комплекс бывшего пятого цеха по заданию краевого минкульта поделили на шесть зон: мультижанровое пространство, малый театральный зал, музей «Пермский период», креативное пространство, театр «У Моста» и фудкорт.

Мультижанровое пространство — это помещение, где Теодор Курентзис уже дважды проводил закрытие Дягилевского фестиваля. Его планируется превратить в зал-трансформер на 950 мест, который можно будет по желанию перегораживать, чтобы создавать камерные пространства. Зал не акустический; он предназначается для проведения концертов электронной музыки и симфонических концертов с подзвучкой, а также выставок и перформансов.

К этому объёму примыкает малый театральный зал, предназначенный для работы независимых театральных компаний вроде «НеМХАТ» и «Большая стирка». В зале будет 120 зрительских мест и сцена на уровне пола.

Самое большое пространство — 7808 кв. м — предназначается для размещения музея «Пермский период», бывшего «Музея пермских древностей», который наконец-то избавится от грамматически небезупречного названия. К его проектированию был подключён субподрядчик — музейное бюро Kworning Design (Дания). Его руководитель Арне Кворнинг участвовал в презентации по скайпу.

Основная экспозиция займёт 2200 кв. м, кроме того, будет работать детский музейный центр, открытая лаборатория и пространство временных выставок. Прежде, чем попасть в основную экспозицию, посетитель должен будет пройти сквозь облако мелких светящихся объектов, символизирующих первичную протоплазму.

Экспозицию Арне Кворнинг планирует построить как «литературный рассказ» с главным героем — исследователем-путешественником XIX века. Фокус будет ожидаемо направлен на геологическую историю Пермского края и Земли в целом. Датчане предлагают подчеркнуть роль Перми в истории научных исследований и инженерных открытий XIX века, во многом определивших развитие цивилизации.

Следующий сектор «музейно-культурного пространства» — так называемое «креативное пространство», предназначенное для работы творческих лабораторий и мастерских. Мастерские будут расположены в два уровня; в те, что на первом этаже, будут отдельные входы с улицы, в те, что на втором — с галереи. В центре креативного пространства запланирован многофункциональный зал-трансформер, сидения в котором могут быть полностью убраны в стены и под сцену. При желании зрительный зал может расположиться с одной или с двух сторон от сцены, а может вовсе отсутствовать — для проведения танцевальных мастер-классов и подобных событий.

Креативное пространство расположится в здании, являющемся ОКН, поэтому разработчикам пришлось решать ряд сложных задач. Так, существующие перекрытия являются ограниченно работоспособными и не выдержат нагрузку технологического оборудования, поэтому Анна Ильина предложила оставить их «как историю» и дублировать новыми конструкциями.

Фудкорт запланирован двухуровневый, на первом этаже — маленькие рестораны с кухнями народов мира, на втором этаже — большой ресторан пермской кухни. Планируется также кофейня с отдельным входом и ещё один ресторан — с панорамным видом на «тропу Мёрчисона».

Театр «У Моста» подразумевает устройство большого зала — на 300 мест и малого — на 150 мест.

Разработчики предусмотрели обустройство центральной поляны для проведения разнообразных активностей на открытом воздухе — она будет находиться между «Буквой Е» и корпусом «Литера А». Дрезину, которая водружена на постамент как памятник деятельности завода «РемПутьМаш», планируется перенести на рельсы, которые проходят по территории бывшего завода, а судьбу часовни, которую строили на свои средства рабочие, будет решать Пермская епархия РПЦ. В зависимости от этого решения часовня либо останется на нынешнем месте, либо будет перенесена.

На склоне напротив здания бывшего пятого цеха пройдёт пешеходная «Тропа Мёрчисона». Вячеслав Торчинский и директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова торжественно обещали при обустройстве тропы не вырубать посаженные заводчанами кедры и ели.

Большое внимание разработчики уделили дизайну комплекса. Они предлагают расчистить исторический красный кирпич, а крыши сделать тёмно-серыми, как в 1909 году. В качестве дополнительного акцента фасадов и интерьеров предлагается использовать ярко-зелёный «медный» цвет — это цвет крыш завода в 1880-е годы.

Дизайн каждого фасада продумывался отдельно с учётом требований Госинспекции по охране объектов культурного наследия. Так, фасад театра «У Моста», здание которого не является ОКН, предлагается стилизовать под вокзал — это отсылка к прошлому завода, а также к тому, что вокзал в момент строительства завода был важнейшей культурной институцией.

Завершение проектирования и прохождение госэкспертизы планируется на декабрь нынешнего года; строительство должно завершиться в 2023 году.

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