Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей музеев Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян представила концепцию постоянной экспозиции нового здания Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект нового здания Пермской галереи от бюро Speech

На прошлой неделе в Министерстве культуры Пермского края появился увесистый документ — «Концепция постоянной экспозиции», разработанная специальной рабочей группой для нового здания галереи, которое должно быть построено на ул. Советской, 1 по проекту архитектурного бюро Сергея Чобана Speech. По словам директора галереи Юлии Тавризян, в работе над концепцией принимал участие весь коллектив музея.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— Главное — понять, какие произведения в каждом из разделов должны быть показаны непременно, и поэтому хранители перерыли все фонды и выбрали, что будет представлено в новой галерее. Эти списки стали основой нашей работы: новая экспозиция будет построена на лучших произведениях из нашей коллекции.

После этого отбора были приглашены внешние эксперты. Группу разработчиков возглавила Наталья Копелянская, руководитель творческой группы «Музейные решения». На каждый из планируемых разделов экспозиции был приглашён отдельный эксперт.

Площадь экспозиции в новом здании увеличится примерно в пять раз по сравнению с нынешней (7000 кв. м против нынешних 1800 кв. м), а площадь хранения — примерно в два раза (2050 кв. м против 1150 кв. м). Показ увеличится примерно в 15 раз: в постоянной экспозиции будет представлено 20% от общего количества вещей в коллекции (сейчас 1,5%) — всего около 10 тыс. предметов. Впервые для посетителей галереи станут доступны научный архив и искусствоведческая библиотека, где содержится около 30 тыс. книг по искусству, в том числе редких и ценных. Галерея наконец-то получит собственный реставрационный центр, который позволит реставрировать до 300 предметов ежегодно.

Юлия Тавризян подчёркивает, что в новом здании будут полностью соблюдены принципы безбарьерной среды для всех категорий посетителей.

Здание галереи в пространстве «Завода Шпагина»

Принцип построения экспозиции директор галереи определяет как «научный и предметный» — с опорой на подлинные произведения искусства и их экспертизу. В экспозиции будет три сквозные темы: «Коллекции и коллекционеры», «Диалог истории и современности» и «Новая эстетика» — показ и применение новых технологий, авторский подход к формированию экспозиций.

Первый этаж четырёхэтажного здания на территории «Завода Шпагина» будет общественным пространством. Здесь расположатся информационный стенд, лаундж-зона, кафе, магазин, библиотека, мультимедийный зал и образовательный центр, где будут проходить лекции, мастер-классы и игровые программы для детей.

Здесь же будет пространство для сменных выставок — около 800 кв. м. Можно будет посещать выставки по отдельному билету, не заходя в основную экспозицию. Выставочное пространство будет свободно трансформируемым, чтобы можно было проводить несколько выставок одновременно.

Постоянная экспозиция займёт второй и третий этажи. В ней будет 15 разделов вместо нынешних четырёх.

По словам Юлии Тавризян, это будет «музей музеев»: от Древнего Египта до XXI века. Форму показа директор галереи определяет как комбинированную: это будет соединение тематического и хронологического принципов с использованием приёмов тотальной инсталляции. Особое внимание разработчики уделили информационному сопровождению экспонатов, к которым должны быть созданы электронные этикетки, раскрывающиеся «в глубину» по принципу гипертекста: если посетителю достаточно знать имя автора и название работы — он их получит, если же он хочет узнать историю создания картины и найти в экспозиции работы того же автора или того же времени либо, например, все скульптуры из одной церкви, это тоже будет доступно.

На втором этаже расположится 10 разделов. Начало экспозиции будет посвящено основанию художественного музея, которому в 2022 году исполнится 100 лет. В этой документально-фотографической экспозиции будет рассказываться о первых экспонатах, о том, как собиралась первоначальная коллекция, о деятельности Николая Серебренникова и т. п.

Следующий раздел называется «Вклад» — он посвящён династии Строгановых, истории этой семьи и Пермского края внутри истории России. Здесь будет около 130 предметов: иконы, живопись, церковная утварь, рукописные книги, золотное шитьё, для которого будут построены специальные витрины со специальным освещением. Показ «строгановской» коллекции увеличится по сравнению с нынешним на 400%.

Примерно настолько же увеличится и показ древнерусского искусства — это следующий раздел. Здесь будет представлена уральская икона, в том числе старообрядческая, — всего около 250 вещей.

Четвёртый раздел посвящён западноевропейскому искусству, причём, по словам Юлии Тавризян, в русле одной из глобальных экспозиционных тем — «Коллекции и коллекционеры»: искусство Западной Европы будет показано через взгляд русских собирателей. Здесь планируется выставить 120 работ.

Разделы западноевропейского и русского искусства будет разделять галерея фарфора и стекла, организованная по принципу открытого хранения, благодаря чему удастся показать около 500 предметов.

Русское искусство XVIII—XIX веков — основная системная коллекция музея, которая и сегодня неплохо доступна посетителю, однако в экспозицию будет добавлено много работ, которые сейчас реставрируются и «обкатываются» на временной выставке «Образы России». Всего в разделе будет 170 произведений.

Раздел русского искусства рубежа XIX—ХХ веков будет посвящён исканиям символистов, именно здесь будет выставлен полностью легендарный иконостас из усыпальницы Каменских работы Николая Рериха и оттуда же — «Распятие» работы Михаила Нестерова. Здесь же будет экспозиция, посвящённая Сергею Дягилеву. Всего в разделе планируется около 100 экспонатов.

На третьем этаже разместится пять тематических разделов экспозиции.

Юлия Тавризян говорит, что до 1980-х годов считалось, что советское искусство надо ехать смотреть именно в Пермь: галерея проводила систематические и планомерные закупки работ современных художников. Аналогичное собрание есть только в музее Людвига в немецком Ахене. Сегодня советское искусство в постоянной экспозиции галереи отсутствует, а в новом здании планируется показать всё: и лубок времён Гражданской войны, и великолепный агитфарфор, и соцреализм, и «суровый стиль». Сюжет этой экспозиции — как менялись изобразительные стили в 1920—1950-х годах.

В экспозиции позднего советского и постсоветского искусства акцент будет сделан на работах пермских художников, но будут представлены и произведения художников Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Прибалтики и других городов и регионов. Особой «фишкой» этого раздела директор галереи считает диалог с Камой: панорамный вид на реку с третьего этажа будет одним из экспонатов, корреспондирующим с камскими пейзажами в произведениях художников.

В разделе декоративно-прикладного искусства тоже будут представлены в основном пермские работы — камень, текстиль, эмаль, керамика и т. п., всего около 500 предметов.

Впервые в музейной экспозиции появится большой раздел «Народное искусство Прикамья» — русское, татарское, марийское, удмуртское, коми-пермяцкое и других народов, всего около 700 предметов.

Последний раздел в галерейном маршруте — пермская деревянная скульптура, «наше всё». Это будет большой зал, двухуровневый, с выходом под крышу здания. Юлия Тавризян считает, что здесь должно сохраниться ощущение сакрального пространства, однако принцип построения экспозиции будет новый: планируется акцент на пермскую идентичность, на показ сплава христианских верований с традиционными религиями и ритуалами, влияния западноевропейского барокко на народное искусство. Внутри этого раздела будет пять глав: «Слово», «Образ рая», «Преодоление смерти», «Защита» и «Пермская деревянная скульптура в современном искусстве».

Кроме 15 тематических разделов в экспозиции будет пять кабинетов, которые расположатся на втором и третьем этажах: бронекладовая для показа предметов из драгоценных металлов, в основном — церковной утвари; кабинет древностей с экспонатами из Египта, античности, с Востока, а также предметов пермского звериного стиля; два кабинета графики с выдвигающимися ящичками и кабинет нумизматики с 10 тыс. экспонатов — медалей и монет. Последний кабинет будет оборудован специальными приспособлениями для увеличенного рассматривания экспонатов — рай для коллекционера!

В случае благополучного завершения строительства нового здания Пермская художественная галерея планирует открыть новую экспозицию в 2024 году, однако уже сейчас ведутся подготовительные работы. Много вещей отдано на реставрацию, при этом то и дело совершаются небольшие открытия: так, отправленная на реставрацию в Ярославль икона XIX века после раскрытия оказалась принадлежащей к XVIII веку и с трёхслойной записью.

Многие из тех работ, что готовятся к показу в новой постоянной экспозиции, можно увидеть на выставке «Образы России в искусстве рубежа XIX—ХХ веков» (0+), которая открыта в Пермской художественной галерее до начала апреля.

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