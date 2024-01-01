В ходе СВО погиб 35-летний десантник из Пермского края Похороны Валерия Чунарева состоятся 29 февраля Поделиться Твитнуть

Валерий Чунарев

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В ходе специальной военной операции на Украине 23 января при выполнении боевых задач погиб житель Очёра Пермского края Валерий Чунарев. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Очёрского городского округа Алексей Солодников.

Валерий родился 14 мая 1988 года, окончил Очёрскую среднюю школу № 1, потом для продолжения обучения поступил в Очёрский профессионально-педагогический колледж, где получил специальность электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

С 2006 по 2008 год он отслужил по призыву в Воздушно-десантных войсках. Вернувшись домой, стал работать в ООО «ОРЭС-Прикамье» по гражданской специальности.

Валерий Чунарев

ВКонтакте

В июле 2023 года Алексей подписал контракт с минобороны РФ и отправился в зону боевых действий на СВО.

«От себя лично и от коллектива администрации Очёрского городского округа выражаю соболезнования родным и близким Валерия. Скорбим вместе с его семьей», — написал Солодников.

Прощание с Валерием Чунаревым состоится 29 февраля в Центральном доме культуры Очёра. Панихида начнётся в 11.00, траурный митинг — в 12 часов.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб житель посёлка Оверята Краснокамского городского округа Пермского края Алексей Катаев. Его похоронили 27 февраля.

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