В спецоперации погиб наводчик из Пермского края Алексей Катаев Поделиться Твитнуть

В ходе СВО погиб житель посёлка Оверята Краснокамского городского округа Пермского края Алексей Катаев, сообщает ВЕТТА.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции героически погиб наш земляк, рядовой Катаев Алексей Иванович, служил по контракту в должности наводчика», — прокомментировали информацию в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Похоронили Алексея в посёлке 27 февраля.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине 20 февраля убили уроженца Сивинского района Прикамья 35-летнего военнослужащего Максима Титова. Он был оператором отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) штурмовой роты мотострелкового батальона. Бойца похоронят в Магнитогорске Челябинской области, где живёт его супруга.

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