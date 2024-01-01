Максим Артамонов На СВО убили оператора дронов из Прикамья Максима Титова Его похоронят в Магнитогорске Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины убили уроженца Сивинского района, 35-летнего военнослужащего Максима Титова. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа в социальных сетях.

Максим Титов родился в д. Серьгино Сивинского района 14 апреля 1989 года. В Верещагино окончил 9 классов средней школы.

В спецоперации на территории Украины участвовал в звании младшего сержанта, был оператором отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) штурмовой роты мотострелкового батальона.

Максим Титов погиб 20 февраля этого года. При каких обстоятельствах и где именно, власти не уточнили.

Известно лишь, что военнослужащего похоронят в Магнитогорске Челябинской области, где живёт его супруга.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», недавно в ходе СВО погиб другой младший сержант из Прикамья — житель Горнозаводского городского округа Денис Выломов. Его убили 2 января этого года.

О дате и месте прощания местные власти обещали сообщить позже.





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