В Перми затопило улицу Чернышевского Поделиться Твитнуть

фото: Екатерина Останина / ВКонтакте

В Перми на ул. Чернышевского произошла коммунальная авария. Проезжую часть на участке от ул. 25 Октября до Южной дамбы затопило водой. Об этом сообщает телеканал «Рифей».

На место происшествия выехали аварийными бригады компании «Новогор-Прикамье». Для проведения ремонтных работ отключено водоснабжение в многоквартирных №17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 по ул. Чернышевского.

Напомним, масштабная утечка в этом районе появлялась также в новогодние каникулы (вышел из строя один из водоводов, выходящих с насосной станции «Южная»). Из-за возникшей проблемы на проезжей части и трамвайных путях по ул. Чернышевского тогда появлялась наледь, которую ежедневно убирали спецтехникой. Ситуацию на контроль взял мэр. После каникул провели замену повреждённой трубы. Под отключение воды 13-14 января попали около 200 домов.

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