Водовод на улице Чернышевского в Перми восстановлен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работы по санации магистрального трубопровода по ул. Чернышевского, 23 в Перми были завершены 14 января в 22:00. Затем коммунальный оператор "Новогор-Прикамье" начал постепенное заполнение водовода и полностью восстановил нормальное давление в сети. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ведомстве отметили, что в течение двух дней работы в сложных погодных условиях коммунальный оператор и подрядная организация обновили более 30 м магистрального водовода почти полуметрового диаметра. Работы были проведены с минимальным количеством раскопок, чтобы не нарушать движение трамваев.

Компания ещё раз извинилась перед горожанами, которые оказались без воды, отметив, что без осушения водоводов невозможно производить подобные ремонты.

Представители "Новогора" также пояснили, почему отключения происходили именно в выходные. Это было сделано для того, чтобы в будни обеспечить нормальное функционирование максимального числа социальных объектов, таких как школы, детские сады и поликлиники.

В районе площади Карла Маркса в Перми произошла утечка на сетях. «Новогор» планирует провести ремонты в ближайшие выходные. Для устранения аварии водоснабжение ограничат на сутки в более чем 200 домах, сообщает администрация города.

Напомним, скрытая утечка воды в районе пл. Карла Маркса появилась в новогодние каникулы на одном из водоводов, выходящих с насосной станции «Южная». Из-за возникшей проблемы на проезжей части и трамвайных путях по ул. Чернышевского появлялась наледь, которую ежедневно убирали спецтехникой. Ситуацию на контроль взял мэр. После каникул было решено провести замену повреждённой трубы. Под отключение воды 13-14 января попали около 200 домов.

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