Алёна Бронникова В выходные из-за ремонта сетей в центре Перми около 200 домов останутся без воды Отключение запланировано на 13 и 14 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В районе площади Карла Маркса в Перми произошла утечка на сетях. «Новогор» планирует провести ремонтные работы в ближайшие выходные. Для устранения аварии водоснабжение ограничат на сутки в более чем 200 домах, сообщает администрация города.

Скрытая утечка появилась на одном из водоводов, выходящих с насосной станции «Южная». Из-за возникшей проблемы на проезжей части и трамвайных путях по ул. Чернышевского появляется наледь, которую ежедневно убирают спецтехникой.

Главный инженер ООО «Новогор-Прикамье» Константин Гусев рассказал, что в праздники сетевики старались не создавать неудобства горожанам и проводили локальные отключения воды на короткие промежутки времени. Это позволило определить точное место повреждения трубы. Специалисты решили ремонтировать проблемный участок, протянув в старую трубу диаметром 600 мм новую, полимерную, меньшего диаметра.

«На сегодняшний день место повреждения трубы уточнено и определён метод обновления участка протяжённостью более 30 м. Чтобы не ограничивать движение трамваев в районе площади Карла Маркса и проводить работы с минимальными раскопками, решено ремонтировать водопровод методом санации», — сообщает мэрия.

Сейчас подрядчик готовит котлованы, через которые будут проводиться работы. Отмечается, что такая технология позволит провести их в максимально короткие сроки, однако полностью избежать отключения водоснабжения не удастся.

Так, с 10 часов 13 января до 22 часов 14 января отключение воды запланировано в нескольких домах, расположенных в центре по адресам: ул. Сибирская, 94, ул. Чернышевского, 11, 11а, 13, 15, 19а, 23, а также по адресам в Мотовилихе:

— Ушинского, 1, 3, 5, 7, 9, 10;

— Крупской, 76, 78, 78а, 79, 79а, 80, 80а, 81,82, 82а, 83, 84, 84а, 85, 85а, 86, 86а, 87, 87а, б, 88, 89, 89а, 90, 91а, 92, 93;

— Гайдара, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 16а;

— Пушкарская, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 128, 130, 132, 134, 136, 140;

— Старцева, 35, 35в, 35/2, 35/3, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 61к1, 65;

— бульвар Гагарина, 54 (ЦТП № 20), 54а, 56, 58, 58а, б, в, г, 60, 60а, б, 62, 62а, 62а/2, 62/2, 64, 66 (ЦТП № 17), 66а, 68, 70, 70а, б, 72 (ЦТП № 15), 72а, 74, 74в, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 86б, 88, 89а, 91, 93/6, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5,107/7, 109, 111/1, 111/2, 115, 113, 113а, б;

— Юрша, 82, 96, 100;

— Лякишева 2, 4, 6, 8;

— Пономарёва, 56, 56а, 91;

— Звонарёва, 37, 39, 39а, 43, 43а, 45.

Ещё в нескольких домах в течение указанного времени снизится давление подачи воды: Чернышевского, 7а, 15а, б, в, г, 17, 17а, в, г, д, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41а, Красные Казармы, 7, 8, 9, 10, 17, 25, Островского, 111, 111а, 113, 119. Пониженное давление будет наблюдаться в части микрорайона Городские горки, ограниченной улицами Студенческой, Технической, Гайдара, Ушинского, бульваром Гагарина и Крупской, и в микрорайоне Юбилейный.

Глава Перми Эдуард Соснин в своём telegram-канале сообщил, что в Перми новогодние выходные прошли без крупных происшествий, возникали локальные аварии на сетях и внутридомовом оборудовании, большинство из которых аварийные службы устранили в нормативные сроки. Ситуацию с проблемной точкой на площади Карла Маркса мэр взял на личный контроль.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что утром 3 января произошла авария на сети. Из-за этого несколько многоэтажек в центре Перми остались без холодной воды.

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