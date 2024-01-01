Елена Синица Из-за аварии без воды остались многоэтажки в центре Перми Водоснабжение отключили утром 3 января Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

С 11 утра 3 января без холодной воды остались несколько многоэтажек в центре Перми. Причина — аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, в частности, холодной воды нет по адресам: ул. Петропавловская, 70, 72 и 74, ул. Ленина, 73, 75 и 77. Кроме этого, холодное водоснабжение отсутствует по ул. Толмачёва, 32, ул. Самаркандской, 210, ул. Симферопольской, 61 и ул. Таджикской, 5.

О сроках устранения проблемы и восстановлении водоснабжения на данный момент не сообщается.

Ранее глава Кунгура рассказал о причинах крупной аварии на теплосетях 31 декабря.

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