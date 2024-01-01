Алёна Бронникова Глава СКР взял на контроль ситуацию с гибелью пермячки от удара колеса Проводится проверка информации о ненадлежащем оказании медпомощи Поделиться Твитнуть

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Управления по Свердловской области провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи 20-летней пермячке в Невьянске. Об этом сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

После проверки главе ведомства представят доклад о предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, Анна и её молодой человек 16 февраля возвращались из гостей в Пермь по Серовскому тракту. По дороге на трассе они увидели перевёрнутую машину и остановились, чтобы помочь потерпевшему. После того как молодые люди вышли из своего автомобиля, у проезжавшей мимо фуры отпало колесо, которое отскочило девушке в голову. С черепно-мозговой травмой Анну доставили в больницу в Невьянск, где она была прооперирована.

«Прибывшая по вызову бригада скорой помощи не была оснащена медицинским реанимационным оборудованием. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу Невьянска, где также отсутствовало техническое оснащение, необходимое для спасения жизни при подобных травмах, в результате чего она скончалась», — сообщает СКР.

Пострадавшая провела несколько дней в коме и скончалась в реанимации 19 февраля. Её близкие обратились к властям с просьбой оснастить больницу в Невьянске современным медицинским оборудованием. Мать отметила, что никаких претензий к профессионализму врачей не имеет, но в самом учреждении, куда часто доставляют пострадавших в ДТП на Серовском тракте, отсутствует даже такое важное оборудование, как магнитно-резонансный томограф (МРТ).

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