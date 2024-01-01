В Перми компенсационный маршрут № 72 начнёт курсировать в мае Перевозчик определится в апреле Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта Перми планирует запустить компенсационный автобусный маршрут № 72 от ТРЦ «Планета» до ЦУМа в мае 2024 года. Выбор перевозчика должен пройти в апреле. Эти сроки предусматривает обновлённый документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Перми.

Ранее в дептрансе сообщали, что запуск компенсационного маршрута из Индустриального района в центр будет запущен весной, не уточняя месяц.

Как пишет «Текст», маршрут № 72 вводится на 1 год 4 месяца. Он поможет поддерживать транспортную связь во время ремонта трамвайных путей и автомобильной дороги по ул. Карпинского.

Ранее сообщалось, что работы по расширению ул. Карпинского стартуют в конце весны. Тогда же начнутся работы по обновлению мостового перехода над Транссибирской железнодорожной магистралью.

В планах строителей — расширение улиц Карпинского и Столбовой до шести полос для автотранспорта при сохранении двух полос для электротранспорта (трамваев), полный разбор старого путепровода и строительство на его месте нового.

Предстоящие работы приведут к изменению схемы движения автобусов и трамваев на этом участке. Сейчас по этой дороге ходят маршруты автобусов № 3, 4, 36, 36К, 59, 59К, а также трамваи № 11 и 12. Трамвайное движение на время реконструкции между Балатово и центром остановится полностью, а автобусы пустят в объезд.

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