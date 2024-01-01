В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с благоустройством Черняевского леса Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В администрации Перми прокомментировали претензии прокуратуры к обустройству квартала № 2 в Черняевском лесу. Накануне надзорный орган Дзержинского района распространил информацию о выявленных на объекте нарушениях. В частности, подрядчик сорвал сроки обустройства пешеходных и велодорожек, входных групп, обеспечения их освещением и видеонаблюдением. Заказчик же работ МКУ «Пермгорлес» не обеспечил надлежащий контроль.

«В целях контроля исполнения муниципального контракта принимаются необходимые меры, — заявили perm.aif.ru в администрации Перми. — Специалисты пермского городского лесничества еженедельно осуществляют выездные рабочие встречи на объекте с подрядчиком, проводятся совещания на различных уровнях администрации города и Пермского края, проводятся обходы территории сотрудниками учреждения, в рамках осуществления авторского контроля совместно с Центром развития жилищно-коммунального хозяйства совершают рабочие выезды».

Усилили контроль процесса обустройства квартала № 2 Черняевского леса и в самой мэрии, заверили чиновники.

Они напомнили, что срок окончания работ по контракту, которые включали в себя благоустройство четырёх входных групп, дорожно-тропиночной сети, систем видеонаблюдения, спортивной и детской площадки, малых архитектурных форм, истёк 31 октября 2023 года, и за каждый день просрочки с подрядчика обещают истребовать начисленные пени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.