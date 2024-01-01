Максим Артамонов В Пермском крае ещё один житель Березников выиграл миллион, участвуя в лотерее Он купил лотерейный билет за 100 рублей Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Березниках местный житель стал лотерейным миллионером. Удачу ему принёс 75-й тираж «Мечталлиона» «Национальной Лотереи». Мужчина приобрёл лотерейный билет в почтовом отдлении за 100 руб. Об этом сообщает управление почтовой службы по Пермскому краю.

«Счастливый» билет житель Березников приобрёл в начале февраля розыгрыша в центральном почтовом отделении города. О крупном выигрыше мужчина узнал 25 февраля — по итогам розыгрыша праздничного тиража на Первом канале.

Это уже не первый случай крупных миллионных выигрышей в лотерею в Пермском крае. Так, в этом в новогоднем тираже «Мечталлиона» семеро прикамцев стали миллионерами. Тогда удача улыбнулась шестерым жителям из Перми, Березников, Губахи, Чердыни, рабочего посёлка Углеуральский и села Уинское. Каждый из них выиграл по 1 млн руб., купив на почте билет стоимостью в 100 руб.

Следующий праздничный розыгрыш «Мечталлиона» будет приурочен к 8 Марта.

Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех отделениях Почты России.

Напомним, ранее житель Пермского края стал обладателем денежного суперприза в 17,2 млн руб. по итогам государственной лотереи «Рапидо». Мужчина приобрёл билет за 300 руб. в мобильном приложении «Столото».

Победитель угадал все числа комбинации, от которых зависит сумма выигрыша. Таким образом, он получит приз на максимальную сумму — 17 249 937 руб.

Кроме того, в предновогодней лотерее ещё один житель Березников выиграл 1 млн руб. Победитель работает крановщиком, выигранные деньги планирует потратить на покупку собственного жилья.

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