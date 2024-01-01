Крановщик из Пермского края выиграл в лотерее миллион рублей Деньги он потратит на покупку жилья Поделиться Твитнуть

фото: Столото

Житель Березников Пермского края Александр выиграл в предновогодней лотерее миллион рублей. Перед покупкой билета в декабре 2023 года, рассказал победитель, у него появилось предчувствие, что ему повезёт. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу «Столото».

«Взял в киоске один билет, вытащив его наугад. Я верил, что мне должна улыбнуться удача, — рассказал позднее мужчина. Первого января он внимательно смотрел шоу «Новогодний миллиард». Поняв, что выиграл, буквально подпрыгнул от радости.

Александр работает крановщиком. В свободное время ходит на рыбалку. Выигранные деньги он планирует потратить на покупку собственного жилья.

В предновогодней лотерее участвовали более 156 тыс. жителей Пермского края. Общий выигрыш прикамцев составил 30 млн 376,4 тыс. рублей. Двое стали обладателями выигрышей по 1 млн рублей.

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