Алёна Бронникова Житель Пермского края в гослотерее выиграл более 17 млн рублей Победитель пока не обратился за выигрышем Поделиться Твитнуть

Столото

Житель Пермского края стал обладателем денежного суперприза в 17,2 млн руб. по итогам государственной лотереи «Рапидо». Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на «Столото», розыгрыш состоялся 15 февраля.

Имя победителя пока неизвестно, поскольку он ещё не обратился за выигрышем. Уточняется, что участник лотереи из Пермского края и приобрёл билет за 300 руб. в мобильном приложении.

«На данный момент известно лишь, что билет был куплен за 300 руб. в мобильном приложении "Столото". А к победе участника привели числа 14, 20, 10, 2, 1, 11, 5, 18, отмеченные в первом поле билета, и число 4 — во втором», — пояснили в пресс-службе.

Победитель угадал все числа комбинации, от которых зависит сумма выигрыша. Таким образом, он получит приз на максимальную сумму — 17 249 937 руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в предновогодней лотерее житель Березников выиграл 1 млн руб. Победитель работает крановщиком, выигранные деньги планирует потратить на покупку собственного жилья.

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