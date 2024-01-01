Алёна Бронникова На месте старого зоопарка в Перми разобьют яблоневый сад Реализация проекта запланирована на 2024-2026 годы Поделиться Твитнуть

В Перми на месте прежнего зоопарка организуют Архиерейское подворье. На участке за Кафедральным собором в границах улиц Монастырская, Газеты "Звезда" и Окулова разобьют яблоневый сад. Проекты по благоустройству и озеленению города архитекторы представили на круглом столе «О комплексном благоустройстве территорий общественных зон города Перми в 2024-2026 годы».

«На Архиерейском подворье, которое появится вместо старого зоопарка, разобьют яблоневый сад. А участок набережной Камы от ТЦ "Речник" до Мотовилихинских заводов хотят озеленить», — рассказали в 59.ru со ссылкой на проектное бюро «Лад», участвовавшее в обсуждении.

Участники встречи обсудили ещё несколько проектов, в том числе, строительство смотровой площадки в районе ОП «Попова» на ул. Окулова, обустройство бульвара по ул. Запорожской между улицами Чукотской и Холмогорской. Планируется продолжить капремонт парка культуры и отдыха «Балатово», набережной Камы в Кировском районе и парка «Счастье есть».

В начале февраля стало известно, что обустройством набережной Камы от ТЦ «Речник» до территории ПАО «Мотовилихинские заводы» займётся пермское ООО «ТехДорГрупп». Подрядчик должен до конца 2025 года привести в порядок участок протяжённостью 1,3 км: обустроить дорожки и площадки, провести озеленение, установить игровое оборудование для детей. Стоимость работ составит 1,35 млрд руб.

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