Максим Артамонов В Перми на карантине находятся почти 100 классов Ограничения из-за гриппа и ОРВИ введены в 57 школах Поделиться Твитнуть

В школах Перми частично приостановлена образовательная деятельность в 98 классах. Это 0,7% от общего количества классов. Об этом «Новому компаньону» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Частичные ограничения в связи с гриппом и ОРВИ введены в 57 школах.

В ведомстве напомнили, что решение о приостановке образовательного процесса принимает руководитель школы, если болеет 20% учащихся.

Напомним, на середину февраля в Перми из-за ОРВИ и гриппа были разобщены 60 классов в 36 школах. В начале февраля разобщён был 161 класс в 52 школах города. Также на тот момент было закрыто 28 групп в 23 муниципальных детских садах.

Для профилактики роста заболеваемости в школах и детсадах вводятся утренние «фильтры», также ведётся ежедневный мониторинг температурного режима в учебных помещениях, проводятся регулярные проветривания.

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