Максим Артамонов Из-за вспышки ОРВИ и гриппа на дистант отправлены классы в 36 школах Перми Закрыты группы в 21 детском саду Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в городском департаменте образования, в настоящее время в Перми из-за ОРВИ и гриппа разобщены 60 классов в 36 школах.

«Данная мера вводится руководителем учреждения в случае, если гриппом и ОРВИ болеет более 20% учащихся одного класса. В основном, это классы начальной и средней школы. Учебный процесс в них организован с применением электронных ресурсов», — отметили в департаменте.

Кроме того, на сегодняшний день закрыто 25 групп в 21 муниципальном детском саду.

Напомним, в начале февраля в Перми на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ начали разобщать отдельные классы в школах и группы в детсадах. На 7 февраля был разобщён 161 класс в 52 школах города. Также на тот момент было закрыто 28 групп в 23 муниципальных детских садах.

Для профилактики роста заболеваемости в школах и детских садах введены утренние фильтры, ежедневный мониторинг температурного режима в учебных помещениях, регулярные проветривания в соответствии с санитарными правилами.

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