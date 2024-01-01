Максим Артамонов В Перми депутаты думы одобрили выделение средств на архитектурную подсветку За три года дополнительное освещение планируется сделать на 93 зданиях Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое проходит сегодня, депутаты одобрили расходное обязательство по устройству архитектурной подсветки фасадов административных и жилых домов в Перми.

В этом году на эти цели планируется дополнительно направить 215 млн руб.

С 2024 по 2026 год планируется установить дополнительное освещение на фасадах 93 зданий в центре города. Ранее проект решения был поддержан на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству.

Средства будут выделены из бюджетов Пермского городского округа и Пермского края на условиях софинансирования: 95% (краевой бюджет) и 5% (городской).

Архитектурную подсветку чиновники планируют сделать на протяжении всей ул. Сибирской — от ул. Монастырской до пл. Карла Маркса, а также на участках ул. Ленина от ул. Клименко до Комсомольского проспекта и от ул. Крисанова до пл. Гайдара.

Установка дополнительного освещения в Перми началась в рамках подготовки к 300-летию, при этом далеко не все собственники были согласны. Так, в прошлом году у администрации возникли проблемы с некоторыми домовладельцами. Собственники жилых и нежилых помещений в 12 зданиях были против такого благоустройства на своих домах.

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