Алёна Бронникова Сроки установки архитектурной подсветки в центре Перми продлили до ноября Чиновники не смогли договориться с собственниками 12 домов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Срок исполнения расходного обязательства по установке художественно-архитектурной подсветки к 300-летию Перми на зданиях, стоящих в центре города, продлили до 1 ноября 2023 года. Начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов на заседании комитета гордумы объяснил, что из всего перечня собственники только 12 домов не согласились подписать соответствующие соглашения. На заключение договорённостей потребуется дополнительное время.

Чиновник отметил, что с собственниками жилых и нежилых помещений в 12 зданиях, которые не соглашаются на установку подсветки по разным причинам, ведётся работа. В том числе к встречам привлекаются представители МКУ «Пермблагоустройство», «Горсвет», департаментов дорог и экономики, территориальных органов.

Отдельно стоящие конструкции при этом поставить к этим домам не получится. Для переустройства конфигурации необходима разработка дополнительной проектной документации и нарушение уже проведённого ремонта и благоустройства территории этих домов.

«У экспертов замечаний нет. Они обращают внимание на то, что даже если мы сейчас перенесём срок исполнения рекомендации на 1 ноября, срок реализации этого проекта сдвинется на 2024 год. Так или иначе нужно будет осуществить монтаж, приёмку работ, всё это согласовать, подписать. Соответственно, есть большая вероятность, что мы уйдём в недостижение цели расходного обязательства в этом году», — добавил к докладу депутат гордумы Николай Булатов.

Ранее чиновники уже сообщали о том, что из 87 домов, где планируется установка архитектурной подсветки, с собственниками 73 удалось достичь договорённостей. Два дома на Комсомольском проспекте сейчас находятся на стадии подписания соглашений. Жители 12 домов отказываются безвозмездно подписывать документы. Взамен они требуют от представителей власти благоустроить придомовые территории.





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