Максим Артамонов В Перми чиновники хотят установить архитектурную подсветку ещё на 93 зданиях Проект рассчитан на три года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми в течение трёх лет, с 2024 до 2026, планируется установить архитектурную подсветку фасадов 93 зданий в центре города. Эти работы будут выполнены в рамах мастер-плана освещения Перми, принятого в 2019 году. Об этом на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской думы сообщил и.о. начальника городского департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов.

Он пояснил, что на первом этапе было сделано дополнительное освещение на 90 зданиях, расположенных на Комсомольском проспекте, части улицы Ленина и Петропавловской, а также других. и других.

«Проект второго этапа обустройства архитектурной подсветки рассчитан на период с 2024-го года по 2026-й. Запланировано обустроить архитектурную подсветку на 93 объектах. Предварительно, реализация разбита на шесть этапов», — пояснил чиновник.

Дополнительное освещение чиновники хотят сделать на протяжении всей ул. Сибирской — от ул. Монастырской до пл. Карла Маркса, а также на участках ул. Ленина от ул. Клименко до Комсомольского проспекта и от ул. Крисанова до пл. Гайдара.

По словам Мясоедова, на эти цели будут выделены средства из бюджетов Пермского городского округа и Пермского края на условиях софинансирования: 95% (краевой бюджет) на 5% (городской).

Мэрия предлагает увеличить предельный объём финансирования на 110 млн руб. До 1 мая чиновники должны предоставить в гордуму перечень зданий, на которых планируется установить дополнительное освещение.

Отвечая на вопрос депутата Ильи Власова, почему были выбраны именно эти улицы, Мясоедов пояснил, что в соответствии с комплексным мастер-планом. Он напомнил: в прошлом году была начата реконструкция улицы Сибирская, большая часть фасадов на ней была отремонтирована.

«Сибирская — это одна из центральных улиц города, поэтому было принято решение реализовать проект именно на этой улице. По Ленина часть домов мы реализовали и продолжается реализация в данный момент. Тёмные пятна мы хотим «закрыть», — добавил чиновник.

Напомним, в прошлом году у администрации возникли проблемы в установкой дополнительного освещения. Собственники жилых и нежилых помещений в 12 зданиях не согласились на такое благоустройство на своих домах.

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