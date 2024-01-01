В СВО погиб 33-летний житель Прикамья Роман Мазунин Его похороны пройдут 27 февраля Поделиться Твитнуть

Роман Мазунин

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб младший сержант из Соликамска Пермского края Роман Мазунин. Прощание с военнослужащим с 10:00 27 февраля проходит в ДК завода «Урал». Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщили представители городской администрации.

Известно, что Роман Вячеславович родился 2 сентября 1990 года. Он является выпускником соликамской школы № 14. После окончания профтехучилища № 64 трудился на градообразующих предприятиях города.

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!» — говорится в некрологе.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО 23 февраля погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Владимир Поповцев. Военнослужащему было 30 лет.

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