В ходе СВО погиб 30-летний житель Прикамья Владимир Поповцев Поделиться Твитнуть

Владимир Поповцев

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Владимир Поповцев. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщили представители окружной администрации.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 февраля 2024 года, выполняя боевое задание, погиб наш земляк, начальник тропосферной радиорелейной станции, прапорщик Поповцев Владимир Николаевич, — говорится в информации. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и слава герою!».

Также отмечается, что военнослужащему было 30 лет.

О месте и времени прощания власти обещают проинформировать дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции 21 января на территории н.п. Работино Запорожской области погиб житель Карагая Василий Илку. В некрологе сказано, что Василий родился в Молдавии, но больше семи лет прожил в Пермском крае. Похороны военнослужащего состоялись 26 февраля.

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