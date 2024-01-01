В ходе СВО погиб живший в Прикамье уроженец Молдавии Василия Илку похоронят 26 февраля в Карагае Поделиться Твитнуть

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В ходе специальной военной операции 21 января 2024 года при выполнении боевой задачи погиб житель Карагая Василий Илку. Сообщение об этом Вконтакте опубликовала администрация Карагайского округа Пермского края. Чиновники выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Василия. «Скорбим вместе с вами...», — написали они.

Известно, что военнослужащий погиб на территории н.п. Работино Запорожской области.

В некрологе сказано, что Василий родился в Молдавии, но больше семи лет прожил в Карагае. Там женился и принял решение пойти служить в зону специальной военной операции.

Прощание с погибшим состоится с 12 часов 26 февраля у Дома культуры в с. Карагай. Начало траурного митинга в 13.00.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Частые Пермского края 25-летний Анатолий Байдин. По данным местных властей, военнослужащего убили 14 февраля 2024 года. дата похорон будет сообщена дополнительно.

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